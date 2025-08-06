Mein Schiff 5 Marmaris\'te

Malta bayraklı dev kurvaziyer gemisi 'Mein Schiff 5' 2 bin 749 yolcusu ve 921 mürettebatı ile sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi gümrüklü limanına yanaştı.

Rodos'tan gelen 295 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde olan gemide, büyük bölümü Alman vatandaşı turist, Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inerek, kültür turları, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı çevresinde gezintiye çıktı. Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden yolcular, esnaftan alışveriş yaparak ilçeye canlılık katması bekleniyor. 'Mein Schiff 5'in, akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. - MUĞLA