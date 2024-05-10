Melikgazi Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıdalarla Program Düzenledi

Yerel

Melikgazi Belediyesi tarafından çölyak hastalarına özel olarak glütensiz gıdalarla hazırlanan program düzenledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından çölyak hastalarına özel olarak glütensiz gıdalarla hazırlanan programda, Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesinin glütensiz malzemelerle hazırladıkları etkinlikte, çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme ile ilgili farkındalık oluşturularak glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler vatandaşlara ikram edildi. Çölyak hastalığının farkında olduklarını ve çölyakla mücadele eden vatandaşlara her zaman destek olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Özel beslenme gerektiren hastalığa karşı farkındalık oluşturulan etkinlikte Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: " Çölyakla Yaşam Derneği ile tanışalı 8 sene oldu. Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya hanıma ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çölyak hakkında eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Yıl içerisinde birkaç kez bir araya geliyoruz. Allah sağlık sorunu vermesin. Bu hastalığın özellikle biraz da beslenme alışkanlıklarından, hazır gıda tüketiminden yaygınlaştığını düşünüyorum. Çölyak hastalarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Etkinlik, programa katılan vatandaşlara Melikgazi Belediyesi tarafından glütensiz gıdalarla hazırlanan çölyak çantalarının dağıtılması ile sona erdi. - KAYSERİ