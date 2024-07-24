Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirecekleri Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Şirintepe Mahallesi'nde hizmet verecek olan aile sağlığı merkezi, 5 hekim kapasiteli olup bölgedeki vatandaşların sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanmalarını sağlayacak.

24.07.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirecekleri Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Şirintepe Mahallesi'nde hizmet verecek olan aile sağlığı merkezi, 5 hekim kapasiteli olup bölgedeki vatandaşların sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanmalarını sağlayacak.

"Hayırseverlerle en çok proje yapan belediyeyiz"

Melikgazi'de sağlıkla ilgili ihtiyaç kalmaması için her mahallede çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Şirintepe Mahallemizdeyiz. Melikgazi'de sağlıkla ilgili ihtiyaç kalmasın diye her mahallemizde ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şirintepe Mahallemizde de sağlık ocağı ihtiyacı vardı. Yeni yapılaşan bir bölge. Dolayısıyla buradaki sağlık ocağını planladık ve hayırseverimiz Çataloğlu Ailesi ile birlikte buraya sağlık tesisi kazandırıyoruz. Hayırseverlerle en çok proje yapan belediyeyiz. Türkiye'de rekor hizmetler yaptık. 21 tane okul, 15 sağlık ocağı yaptık; kütüphaneler, parklar yapıyoruz. Çok şükür el ele verdiğimizde birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Buradaki sağlık ocağımız da beş aile hekim kapasiteli bir sağlık ocağı. İnşallah yazın sonuna bitecek ve Şirintepe Mahallemizde oturan vatandaşlarımız sağlık hizmetini çok daha yakın bir yerden almaya başlayacaklar. Çataloğlu Ailesi'ne, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık ocağımız hayırlı olsun diyorum."

Hayırsever Mustafa Çataloğlu ise Başkan Palancıoğlu'na verdiği destek için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor - Son Dakika

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