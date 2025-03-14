Melikgazi'de İlk Antika Pazarı Başlıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de İlk Antika Pazarı Başlıyor

Melikgazi\'de İlk Antika Pazarı Başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Dedeman Parkı'nda antika severler için 'Antika Günleri' etkinliğini düzenliyor. Her ayın 3. pazar günü gerçekleşecek olan etkinlik, hem antikacılara hem de ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunacak.

14.03.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Melikgazi'de antikaseverleri mutlu edecek bir etkinliğe daha imza atan Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde yeni yapmış olduğu Dedeman Parkı'nda, ilçede ilk defa düzenleyeceği Antika Pazarı'nın kapılarını açıyor.

Antika tutkunlarını ve hatıralarını tazelemek isteyen tüm vatandaşları Antika Günleri'ne davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz, 2025 yılında yine birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Şehir merkezinde yeni yapmış olduğumuz Dedeman Parkı'nın hemen yanı başında hazırladığımız alanda her ayın 3. pazar günü Antika Günleri düzenleyeceğiz. Antika eşyaların hepsinin ayrı bir hatırası, ayrı bir hikayesi var. Melikgazi'mizde inşallah yine güzel, farklı bir etkinlik olacak. Kayserili hemşehrilerimizi hatıralarla buluşturacağız. Her ayın 3. pazar günü antika severler ve koleksiyonerleri bu etkinliğimizde misafir edeceğiz. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunacak. Dolayısıyla bu pazarda hemşehrilerimize antika kültürünü yaşatma fırsatı da bulacağız. Şehir merkezinde eski eşyaları toplayıp satan antikacılarımız var" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "Bu güzel organizasyon hem antikacılarımıza ticari anlamda bir fırsat hem de şehrimiz için kültürel açıdan bir fırsat. Antika Günleri'ni yapacağımız yer şehir merkezinde olması hasebiyle ulaşımı çok kolay ve rahat. 16 Mart Pazar günü Dedeman Parkı'nın yanında bulunan Nazım Toker Sanat Merkezi'nin önünde sabah saat 10.00 ve akşam 17.00 arasında düzenleyeceğimiz 'Antika Günleri'ne herkesi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de İlk Antika Pazarı Başlıyor - Son Dakika

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