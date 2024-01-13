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Memur-Sen'den "28 Şubat Paneli" - Son Dakika
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Memur-Sen'den "28 Şubat Paneli"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: '28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetler giderilmeli'. Memur-Sen tarafından düzenlenen '28 Şubat Buluşması' konulu panelde, 28 Şubat döneminde yaşanan mağduriyetler ve sıkıntılar vurgulandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki boyutuyla derin tartışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Memur-Sen\'den "28 Şubat Paneli"
13.01.2024 - 19:29,
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Memur-Sen'den "28 Şubat Paneli"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

"28 Şubat'ta yaşanan mağduriyetler giderilmeli"

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından "28 Şubat Buluşması" konulu panel düzenlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yusuf Kaplan, Hilal Kaplan ve Taha Hüseyin Karagöz'ün katılımıyla 28 Şubat Buluşması paneli gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program daha sonra Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in Kur'anı-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Panelde, 28 Şubat döneminde başörtülü kadınların sosyal hayatta ve eğitim hayatında yaşadıkları sıkıntılar, görevlerinden alınan öğretmenler ve mağduriyet yaşayan kamu görevlilerin yaşadıkları vurgulandı.

Panelde açılış konuşması gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, PKK terör örgütünün Türk askerine yaptığı saldırılar sonucu şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet diledi. Yalçın, 28 Şubat döneminin antidemokratik bir süreç olduğuna dikkati çekerek, bu süreci ve yaşanan travmaları Eğitim Bir-Sen olarak kitaplaştırdıklarını belirtti. Yalçın, 28 Şubat döneminde çok ciddi travmalar yaşandığını belirterek, "1997 ile 2001 arasında yaklaşık 11 bin öğretmen istifa etmek zorunda kalmış, 3 bin 527 öğretmenin görevini son verilmiş. Bu o günkü öğretmenin sayısı yüzde 11'i demektir. Bu dönemde 33 bin 271 öğretmen disiplin soruşturması geçirmiş, 11 bin 890'ına disiplin cezası uygulanmış, 4 bin 625 personel milli eğitim idari personele fişlenmiş" açıklamasında bulundu.

28 Şubat mağdurlarının beklentileri olduğunu söyleyen Yalçın, 2006 yılında yapılan yasal düzenlemeyle çok önemli adımların atıldığını fakat mağduriyetlerin tam manasıyla giderilmediğini aktardı. Yalçın, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini de vurgulayarak, "Bu mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki boyutuyla derin tartışmalar yaparak, zararların önüne geçilecek adımlar atılmalı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Memur-Sen'den '28 Şubat Paneli' - Son Dakika


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