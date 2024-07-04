Menderes'in evi bakımsızlığıyla eleştiriliyor

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Bu görüntü Menderes'in hatırasına yakışmıyor

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan merhum başbakan Adnan Menderes'in evi bakımsızlığı ile dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüyü eleştiren vatandaşlar "Menderes'in hatırasına yakışmıyor" dedi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğum yılı olan 1899'dan, idam edildiği 17 Eylül 1961 tarihine kadar olan hayatının önemli bir kısmının geçtiği Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki evi, çürümeye terk edildi. Şu anda çiftlik Menderes ailesi tarafından kiraya verildiği için, kahya evleri yenilenirken, Menderes'in konağının ise bakımsız kalması dikkat çekti. Yöre sakinleri duruma üzüldüklerini belirterek başka yerlerden gelip de Menderes'in evini soranlara evin kötü durumu nedeniyle 'Şurası' demeye utanır hale geldiklerini söylediler.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin de açılmasıyla birlikte çiftliğe çok gelen gidenin olmadığını ifade eden bölge sakinleri, "Müzenin de açılmasıyla birlikte buraya çok fazla gelen giden olmuyor. Vatandaş daha çok müzeye ziyarete gidiyor. Burası şuan kiraya verilmiş durumda bildiğimiz kadarıyla" dedi.