Menteşe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü' dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile buluştu. Atapark'ta düzenlenen etkinlikte, Başkan Köksal ve Başkan Aras, Menteşe'de görev yapan basın mensupları ile sohbet etme fırsatı buldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yaptığı konuşmada basın özgürlüğünün önemine değindi ve halkın haber alma hakkı için zor şartlarda görev yapan basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Gününü kutladı. Köksal, basından sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin önemine vurgu yaparak, "O günden bugüne basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı oldu" dedi.

Başkan Köksal, sözlerine şöyle devam etti: "Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması ve toplumun sesinin duyulması bakımından üstlendiği misyonu net olarak açıklıyor. Menteşe olarak biz, halkın haber alma hak ve özgürlüğünü sağlamak amacıyla gazeteciliği etik kuralları çerçevesinde yürüten saygın gazetecilere sahibiz. Ancak hem basın çalışanlarımız hem de yayın kurumlarımız yaşanan ekonomik zorluklar ve gitgide ağırlaşan şartlar nedeniyle büyük sıkıntı içerisindeler. Menteşe Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde hiçbir ayrım gözetmeksizin yayın kurumlarımıza elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Başkan Köksal, konuşmasının sonunda basında sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümünde yaşam hakları ellerinden alınarak aramızdan ayrılan basın mensuplarını saygıyla anarken, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü ve Basın Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA