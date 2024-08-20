Menteşe'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde iti aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Akçaova Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan 48 AHL 761 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 48 N 8288 plakalı bir başka araca arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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