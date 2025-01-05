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Yerel

Meriç'ten Depremzedelere Destek

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CHP'li Meriç, depremzedelerin mağduriyetine dikkat çekerek, hükümetin dayatmalarını eleştirdi.

05.01.2025 11:21
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Haber: Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Nurdağı Yavuz Selim Mahallesi'nde depremzedelerin rezerv alan ilanıyla mağdur edildiğini belirterek "Bu mahalle, yıllardır emeğiyle geçinen insanların yuvasıydı. Şimdi burayı rant uğruna ellerinden almak istiyorlar. Depremzedelerin haklı taleplerini görmezden gelen bu anlayış, halka hizmet etmeyi değil, halkı mağdur etmeyi amaçlıyor" dedi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören illerde barınma sorunu hala çözülemezken, 'rezerv yapı alanı' ilanları depremzedeleri mağdur etmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde, 904 ve 907 numaralı caddelerde yaşayanlara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından evlerini tahliye etmeleri için yazı gönderilmişti. İtirazlar sonrası tahliye süresi 13 Kasım'a kadar uzatılırken, mahalle sakinleri Gaziantep 5. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkemenin tahliye ve yıkım işlemleri için yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle mahalledeki işlemler şimdilik askıya alındı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bölge halkının süren hukuk mücadelesine destek vermek amacıyla mahalle sakinlerini ziyaret etti. Meriç, depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Yürütmeyi durdurma kararına rağmen dayatmalar devam ediyor"

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen mahalle sakinlerinden evlerini terk etmelerinin istendiğini belirten Meriç, "Buradaki vatandaşlarımız kendilerini muhatap dahil kabul etmeden hiçbir görüşme yapmadan arazilerinin kentsel dönüşüm alanı olarak rezerv alanı yapılmak istendiğini söylüyor. Yapabilirsiniz ama izin almadan, vatandaşı kendi arazisinde muhatap kabul etmeden kararlar alınıyor. Buradan Çevre Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum, bu vatandaşlarımızı lütfen dinleyin. Bu vatandaşlarımızın depremde dahi yıkılmayan evleri var. Bu mahallede çocuklukları geçmiş. Vatandaşın karşısında siyaset de yapmayın. Siyasetimiz vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda olsun" dedi.

"Hükümet halkı görmezden geliyor"

Meriç, hükümetin Nurdağı Yavuzselim Mahallesi'ni "rezerv yapı alanı" ilan etmesinin arkasındaki niyetleri sorgulayarak "Bu mahalle, yıllardır emeğiyle geçinen insanların yuvasıydı. Şimdi burayı rant uğruna ellerinden almak istiyorlar. Depremzedelerin haklı taleplerini görmezden gelen bu anlayış, halka hizmet etmeyi değil, halkı mağdur etmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini yeniden inşa etme taleplerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Meriç, "CHP olarak bu mağduriyetlerin son bulması için elimizden geleni yapacağız. Depremzedelerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu insanlar hak ettikleri adil ve kalıcı çözümleri alana kadar mücadelelerinde yanlarında olacağız. Bu insanların tek istediği, çocukluklarından beri kök saldıkları topraklarda huzur içinde yaşamak. Halkı dinlemek yerine dayatmalarla çözüm üreteceğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Depremzedelerin mağduriyetine yenilerini eklemek yerine, onların yanında olun" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Meriç'ten Depremzedelere Destek - Son Dakika

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