Merkezefendi Belediyesi YKS'ye giren öğrencilere su ve çay ikram etti - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi Belediyesi YKS'ye giren öğrencilere su ve çay ikram etti

Merkezefendi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere ve velilere su, çay ve meşrubat ikramında bulundu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin heyecanına ortak oldu ve moral verdi.

10.06.2024 12:26
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Merkezefendi Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere ve velilerine su, çay ve meşrubat ikram edildi.

İlçe genelinde YKS'nin yapıldığı sınav merkezlerine erken saatlerde gelen Merkezefendi Belediye personeli, hem stant kurarak hem de seyyar olarak su, çay ve meşrubat ikramlarında bulundular. Merkezefendi Belediyesi'nce verilen ikramlar vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Doğan'a bu özel günde yanlarında olduğu için teşekkür etti.

"Öğrencilerimiz için elimizden gelen desteği sağlıyoruz"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Öğrencilerimiz, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için yıllar boyunca bu anı beklediler. Hem öğrencilerimizin, hem de velilerimizin heyecanına ortak olmak, sınav merkezlerinin önüne kurduğumuz çadırlarımız ile onlara küçük de olsa bir ikramda bulunmak, moral vermek ve manevi destekte bulunmak için bu hizmeti yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın hedeflerine ulaşıp emeklerinin karşılığını almasını diliyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi YKS'ye giren öğrencilere su ve çay ikram etti - Son Dakika

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