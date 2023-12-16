Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizlerdeki Mikroplastikleri Temizliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, denizdeki mikroplastikleri temizlemek için harekete geçti. Deniz süpürgesi ve fiber tekneyle daha büyük boyutlardaki katı atıkları uzun süredir temizleyen ekipler, mikro boyutlardaki atıkları temizlemek için uygun ekipmanlarla çalışmaya başladı. Gözenekli file sistemi oluşturan ekipler, her gün deniz yüzeyinden mikroplastik topluyor.

Denizlerde son yıllarda tahminlerin üzerinde artan ve deniz ekosistemini tehdit eden mikroplastikleri temizlemek isteyen ekipler, uygun ekipmanlarla çalışmaya başladı. Ekipler, temizlik aparatının ucuna yerleştirdikleri ince dokulu gözenekli fileler sayesinde kıyıdan temizlik yaparken, zaman zaman da aynı temizliği teknelerle açılarak yapıyor. Çok minik olan mikroplastikleri toplayabilen fileler, deniz canlılarının mikroplastik yutma riskini de minimuma indirmiş oluyor.

TEYMUR: "MİKROPLASTİKLER, BESİN ZİNCİRİ YOLUYLA İNSANLARA KADAR ULAŞMAKTADIR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Kaptan Pelin Teymur, " Akdeniz'de deniz kirliliğinin ana kaynağı yüzde 85 kara kaynaklı, yüzde 15 gemi kaynaklıdır. Kara kaynaklı ve gemi kaynaklı kirliliklerde de, denizlerimizde karşılaştığımız en yoğun kirlilik çeşidi plastik kirlilikleridir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, Akdeniz'deki atıkların yaklaşık yüzde 95'inin plastik atık olduğunu gösteriyor" dedi.

Plastik atıkların doğada dönüşüm sürelerinin çok uzun olduğunu belirterek; bu plastiklerin doğaya, insanlara ve deniz canlılarına zarar verdiğini söyleyen Teymur, "Plastik atıklar, besin zinciri yoluyla deniz canlılarına, deniz canlılarından insanlara ve insan kanına kadar ulaşmış tehlikeli bir kirlilik çeşidini oluşturmaktadır. 5 milimetreden küçük plastiklere mikroplastik deniliyor ve bunların temizlenmesi ciddi bir çalışma gerektiriyor" diye konuştu.

"ÇOK KÜÇÜK PLASTİKLERİN DAHİ GEÇEMEYECEĞİ, GÖZENEKLİ BİR FİLE SİSTEMİ OLUŞTURDUK"

Mikroplastiklerin temizlenmesinin, özellikle de deniz yüzeyinden toplanmasının çok zor olduğunu vurgulayan Teymur, şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşlarımızla çeşitli araştırmalar ve geliştirmeler yapıyoruz. Çok küçük plastiklerin dahi geçemeyeceği şekilde, el işçiliği ile gözenekli bir file sistemi oluşturduk. Personelimiz karadan bu file ile deniz üzerindeki çöpleri her gün topluyor. Aynı zamanda deniz aracımız da düzenli olarak deniz yüzeyinde günlük çöp topluyor. Çıkan çöplerde şunu görüyoruz; büyük parçalar deniz süpürgesi ile alınabiliyor, ama çok küçük parçalar kaçtıkları için en güzel sistem file sistemi."

"SİSTEMİ, DENİZ ARAÇLARINA DA ENTEGRE EDEBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Deniz yüzeyinden topladıkları çöplerin büyük çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğunu sözlerine ekleyen Teymur, "Örneğin bu hafta bir ton çöp topladık ve bir tonluk çöpün yaklaşık 800 kilogramı plastik atıktı. File sistemine ek olarak, Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan teknik ekipten arkadaşlarımızla, bunu deniz araçlarına entegre edebileceğimiz bir otomasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu geliştirip denizlerimizde kullanmayı planlıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan da şunu talep ediyoruz; çöpü toplayarak bitiremeyiz. Çöpün denize ulaşmaması, doğaya ulaşmaması için lütfen plastik atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın, az kullanmaya çalışın veya çöpü kaynağında ayrıştırarak bizlere destek olun" dedi.