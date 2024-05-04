Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı. Yaylacıların ve üreticilerin ürünlerini sebze ve meyve haline ulaştırırken kullandığı yol, hem kaliteli, hem de konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

04.05.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı. Yaylacıların ve üreticilerin ürünlerini sebze ve meyve haline ulaştırırken kullandığı yol, hem kaliteli, hem de konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Kent merkezinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kırsal sathi kaplama sezonuna Erdemli ilçesinden başladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ilçeye bağlı İlemin Mahallesi'nde geçen yıl başlattığı 9,5 kilometrelik yol genişletme ve zemin iyileştirme faaliyetlerini tamamlayarak, sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

İlçede, İlemin, Karahıdırlı ve Çiftepınarı birbirine bağlayan grup yolunda bozuk ve yıpranmış zemini iyileştiren ekipler, yolun kullanım ve dayanıklılık ömrünü artırdı. Özellikle yazın yaylacıların ve üreticilerin bölgeye has ürünlerini sebze ve meyve haline ulaştırırken sık kullandığı yol, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hem kaliteli, hem de konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Muhtar Uzlar: "Ürünleri, sebze ve meyve haline götürmek için gelen tır köye giremiyordu"

Erdemi İlçesi Yol Asfalt Sorumlusu Emrah Erdoğan, İlemin Mahallesinde geçen başlattıkları 9,5 kilometrelik yol genişletme çalışmalarının yanı sıra İlemin ile Karahıdırlı mahalleleri arasında 3 bin 300 metrelik yol ağında zemin güçlendirmesi yaptıklarını belirtti. Yolda sathi kaplama çalışmalarını da tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, "İlemin, Karahıdırlı ve Çiftepınar köylerini birbirine bağlıyoruz. Daha önce bu yol çok dar ve çok bozuktu. Bütün iyileştirmeleri yaparak yolu genişlettik. Üreticilerimizin ürünlerini daha sağlıklı şekilde sebze ve meyve haline ulaştırabilmeleri için güzel bir zemin hazırladık" dedi.

İlemin Mahallesi Muhtarı Eray Uzlar da daha önce mahallenin yolunun bozuk ve dar olduğunu belirterek, "Bizim burası hem narenciye bölgesi hem de domates, şeftali gibi ürünler yetişir. Ürünleri, sebze ve meyve haline götürmek için gelen tır köye giremiyordu. Köylülerimiz böyle bir yol yapılacağını hiç ummuyordu. Hem vatandaşın hem de üreticinin yüzü güldü. Yayla yolu olarak da bilinen bu yolun çevre mahallelere, Elvanlı, Karahıdırlı ve Çiftepınar'a da faydası oldu" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım, Tarım, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye’nin kredi notu artışı güveni yükseltiyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'nin kredi notu artışı güveni yükseltiyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:19 Ölüm virajında bir kaza daha Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti Ölüm virajında bir kaza daha! Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 14:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement