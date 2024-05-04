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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sathi asfalt sezonunu Erdemli ilçesinden başlattı. Yaylacıların ve üreticilerin ürünlerini sebze ve meyve haline ulaştırırken kullandığı yol, hem kaliteli, hem de konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Kent merkezinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kırsal sathi kaplama sezonuna Erdemli ilçesinden başladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ilçeye bağlı İlemin Mahallesi'nde geçen yıl başlattığı 9,5 kilometrelik yol genişletme ve zemin iyileştirme faaliyetlerini tamamlayarak, sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

İlçede, İlemin, Karahıdırlı ve Çiftepınarı birbirine bağlayan grup yolunda bozuk ve yıpranmış zemini iyileştiren ekipler, yolun kullanım ve dayanıklılık ömrünü artırdı. Özellikle yazın yaylacıların ve üreticilerin bölgeye has ürünlerini sebze ve meyve haline ulaştırırken sık kullandığı yol, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hem kaliteli, hem de konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Muhtar Uzlar: "Ürünleri, sebze ve meyve haline götürmek için gelen tır köye giremiyordu"

Erdemi İlçesi Yol Asfalt Sorumlusu Emrah Erdoğan, İlemin Mahallesinde geçen başlattıkları 9,5 kilometrelik yol genişletme çalışmalarının yanı sıra İlemin ile Karahıdırlı mahalleleri arasında 3 bin 300 metrelik yol ağında zemin güçlendirmesi yaptıklarını belirtti. Yolda sathi kaplama çalışmalarını da tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, "İlemin, Karahıdırlı ve Çiftepınar köylerini birbirine bağlıyoruz. Daha önce bu yol çok dar ve çok bozuktu. Bütün iyileştirmeleri yaparak yolu genişlettik. Üreticilerimizin ürünlerini daha sağlıklı şekilde sebze ve meyve haline ulaştırabilmeleri için güzel bir zemin hazırladık" dedi.

İlemin Mahallesi Muhtarı Eray Uzlar da daha önce mahallenin yolunun bozuk ve dar olduğunu belirterek, "Bizim burası hem narenciye bölgesi hem de domates, şeftali gibi ürünler yetişir. Ürünleri, sebze ve meyve haline götürmek için gelen tır köye giremiyordu. Köylülerimiz böyle bir yol yapılacağını hiç ummuyordu. Hem vatandaşın hem de üreticinin yüzü güldü. Yayla yolu olarak da bilinen bu yolun çevre mahallelere, Elvanlı, Karahıdırlı ve Çiftepınar'a da faydası oldu" diye konuştu. - MERSİN