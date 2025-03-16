Mersin'de Alevi Katliamına Dur Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Alevi Katliamına Dur Dedi

Mersin Emek ve Demokrasi Platformları, Suriye'deki Alevi katliamı için eylem düzenleyerek uluslararası destek çağrısı yaptı.

16.03.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile Tarsus Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Lazkiye ve Tartus'taki Alevi "katliamı"nın durdurulması için uluslararası topluma ve kuruluşlara çağrıda bulundu. Tarsus'ta düzenlenen eyleme milletvekilleri de katıldı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Özellikle Lazkiye'de ve Tartus'ta yaşanan bu katliamlar, bu insanlık dışı muameleler hepimizi derinden yaralamaktadır" dedi.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen eylemde "Susma haykır, katliama hayır", "Suriye'de Alevilere ve tüm ezilen halklara yapılan insanlık dışı zulmü dünya görmüyor. Sen gör, sen duyur" yazılı pankartlar açıldı. Göstericiler, "Direne direne kazanacağız", "Katil HTŞ Suriye'den defol", "Katil İsrail Suriye'den defol" sloganları attı.

Eylemde Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile Tarsus Emek ve Demokrasi Platformunun ortak bildirisi okundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki laik ve diğer inançlardan kardeşlerimizle dayanışma için bir araya geliyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan kardeşleriniz; Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler ve Araplar bu cani IŞİD mensuplarının gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye devam ettiği katliamları kınıyor ve lanetliyoruz. Adaletsizlik ve korku sizden kalkana kadar sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizi yalnız bırakmayacağımızı temin ederiz. Adalet sağlanana kadar yanınızdayız. Kim olursa olsun adaletsiz katillerden intikamınızı alıyoruz. Yalnız değilsiniz ve yalnız olmayacaksınız."

"Suriye'de insanlık kıyılıyor, bir soykırım var"

Eyleme katılan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Yanıbaşımızda, Suriye'de yaşanan insanlık dışı zulmü dünyaya haykırmak için buradayız. Görüyoruz ki orada bir insanlık suçu işleniyor. Sivil evler basılıyor, kadınlar katlediliyor, çocuklar öldürülüyor. Biz CHP olarak bu vahşete duyarsız kalmadık. Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle 15 milletvekili arkadaşımızla 2 gün Hatay'daydık. Biz inanıyoruz ki Suriye'de yaşanan, özellikle Lazkiye'de ve Tartus'ta yaşanan bu katliamlar, bu insanlık dışı muameleler hepimizi derinden yaralamaktadır. Her birimizin Mersin'de, Tarsus'ta, Adana'da ve Hatay'da çok yakın akrabalarımız var. Kim diyebilir ki Suriye'de barışın ve huzurun sağlanmadığı bir dönemde bizim burada barış ve huzur içinde yaşamamız mümkündür. Biz buradan iktidara, tüm dünyaya sesleniyoruz. Orada, Suriye'de insanlık kıyılıyor, bir soykırım var. Herkes bunu görsün, bunu duysun istiyoruz. Bu yaşanan olaylardan dolayı sağlık sorunu, gıda sorunu yaşayan akrabalarımız için diyoruz ki hiçbir şey yapmıyorsanız bari oraya sağlık malzemeleri ve gıda malzemeleri için bir insanlık koridoru açın."

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da "Suriye'de yapılan bu zulme hayır diyoruz. Suriye'deki bu kıyıma hayır diyoruz. Orada kadınlar çocuklar katlediliyor. Tabii ki burada işbirlikçi AKP ama büyük şeytan kim? Büyük şeytan Amerika" ifadelerini kullandı.

"İktidara sesleniyoruz, Suriye'deki Alevi katliamını durdurun"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan da şunları kaydetti:

"Bizler, İsrail Gazze'ye saldırırken, Gazze'de katliam yaparken Sünni idik. İŞİD Kobani'de Kürtlere saldırırken Kürt idik. Bugün de aynı zihniyet Lazkiye'de, Tartus'ta Alevilere saldırırken Aleviyiz. ve şunu söyleyelim, bizler nasıl bugün bu alanda bir aradaysak bundan sonra da demokratik Türkiye için, demokratik Suriye için, demokratik Orta Doğu için bir arada olmaya devam edeceğiz. Alevi katliamını durdurmak için, Alevi katliamını dünyaya duyurmak için bir araya geldik. Yarenlik alanından iktidara sesleniyoruz, Suriye'deki Alevi katliamını durdurun."

Eyleme katılan Avrupa Arap Alevileri Federasyon Başkanı Yusuf Günaşan, "Hamasi nutuklarla cihat cihat diyorlar. Komutanı peygamber olmayan hiçbir savaş cihat değildir, cinayettir" dedi.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Lazkiye, Tartus, Mersin, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Alevi Katliamına Dur Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi Öldürdüğü arkadaşıyla beraber içtikleri alkol şişesindeki parmak izi katili ele verdi
Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
Antalya’da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu Antalya'da 10 gündür kayıp fotoğrafçının cesedi balkonda bulundu
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu
Rapçi Çakal’ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Rapçi Çakal'ın hayran buluşmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
Hamas’tan ABD’nin Yemen’i vurmasına ilk tepki Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:34 Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
11:31 Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı
11:26 Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
11:18 Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
11:16 Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 19:36:14. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Alevi Katliamına Dur Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.