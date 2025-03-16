Mersin'de Alevi Katliamına Dur Dedi

(MERSİN) - Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile Tarsus Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'de Lazkiye ve Tartus'taki Alevi "katliamı"nın durdurulması için uluslararası topluma ve kuruluşlara çağrıda bulundu. Tarsus'ta düzenlenen eyleme milletvekilleri de katıldı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Özellikle Lazkiye'de ve Tartus'ta yaşanan bu katliamlar, bu insanlık dışı muameleler hepimizi derinden yaralamaktadır" dedi.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen eylemde "Susma haykır, katliama hayır", "Suriye'de Alevilere ve tüm ezilen halklara yapılan insanlık dışı zulmü dünya görmüyor. Sen gör, sen duyur" yazılı pankartlar açıldı. Göstericiler, "Direne direne kazanacağız", "Katil HTŞ Suriye'den defol", "Katil İsrail Suriye'den defol" sloganları attı.

Eylemde Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile Tarsus Emek ve Demokrasi Platformunun ortak bildirisi okundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki laik ve diğer inançlardan kardeşlerimizle dayanışma için bir araya geliyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan kardeşleriniz; Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler ve Araplar bu cani IŞİD mensuplarının gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye devam ettiği katliamları kınıyor ve lanetliyoruz. Adaletsizlik ve korku sizden kalkana kadar sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizi yalnız bırakmayacağımızı temin ederiz. Adalet sağlanana kadar yanınızdayız. Kim olursa olsun adaletsiz katillerden intikamınızı alıyoruz. Yalnız değilsiniz ve yalnız olmayacaksınız."

"Suriye'de insanlık kıyılıyor, bir soykırım var"

Eyleme katılan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Yanıbaşımızda, Suriye'de yaşanan insanlık dışı zulmü dünyaya haykırmak için buradayız. Görüyoruz ki orada bir insanlık suçu işleniyor. Sivil evler basılıyor, kadınlar katlediliyor, çocuklar öldürülüyor. Biz CHP olarak bu vahşete duyarsız kalmadık. Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle 15 milletvekili arkadaşımızla 2 gün Hatay'daydık. Biz inanıyoruz ki Suriye'de yaşanan, özellikle Lazkiye'de ve Tartus'ta yaşanan bu katliamlar, bu insanlık dışı muameleler hepimizi derinden yaralamaktadır. Her birimizin Mersin'de, Tarsus'ta, Adana'da ve Hatay'da çok yakın akrabalarımız var. Kim diyebilir ki Suriye'de barışın ve huzurun sağlanmadığı bir dönemde bizim burada barış ve huzur içinde yaşamamız mümkündür. Biz buradan iktidara, tüm dünyaya sesleniyoruz. Orada, Suriye'de insanlık kıyılıyor, bir soykırım var. Herkes bunu görsün, bunu duysun istiyoruz. Bu yaşanan olaylardan dolayı sağlık sorunu, gıda sorunu yaşayan akrabalarımız için diyoruz ki hiçbir şey yapmıyorsanız bari oraya sağlık malzemeleri ve gıda malzemeleri için bir insanlık koridoru açın."

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da "Suriye'de yapılan bu zulme hayır diyoruz. Suriye'deki bu kıyıma hayır diyoruz. Orada kadınlar çocuklar katlediliyor. Tabii ki burada işbirlikçi AKP ama büyük şeytan kim? Büyük şeytan Amerika" ifadelerini kullandı.

"İktidara sesleniyoruz, Suriye'deki Alevi katliamını durdurun"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan da şunları kaydetti:

"Bizler, İsrail Gazze'ye saldırırken, Gazze'de katliam yaparken Sünni idik. İŞİD Kobani'de Kürtlere saldırırken Kürt idik. Bugün de aynı zihniyet Lazkiye'de, Tartus'ta Alevilere saldırırken Aleviyiz. ve şunu söyleyelim, bizler nasıl bugün bu alanda bir aradaysak bundan sonra da demokratik Türkiye için, demokratik Suriye için, demokratik Orta Doğu için bir arada olmaya devam edeceğiz. Alevi katliamını durdurmak için, Alevi katliamını dünyaya duyurmak için bir araya geldik. Yarenlik alanından iktidara sesleniyoruz, Suriye'deki Alevi katliamını durdurun."

Eyleme katılan Avrupa Arap Alevileri Federasyon Başkanı Yusuf Günaşan, "Hamasi nutuklarla cihat cihat diyorlar. Komutanı peygamber olmayan hiçbir savaş cihat değildir, cinayettir" dedi.