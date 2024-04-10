Mersin\'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

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Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği koordinesinde Bayramlaşma Programı gerçekleştirildi. Vali Pehlivan, "Bayramımızı bütün yurdumuzda ve tüm İslam aleminde olduğu gibi, olması gerektiği ve amacına uygun bir şekilde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile dayanışma anlayışı içerisinde kutluyoruz" dedi.

Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra; Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şeref Salonu girişinde misafirleri karşılayarak tek tek bayramlaştı.

"İlimizde güzel bir Ramazan ayı yaşadık ve bayrama hep beraber eriştik"

Bayramlaşmanın ardından konuşan Vali Pehlivan, "Şehrimizin kamu görevlileri, il protokolü ve vatandaşlarımızla beraber bir aradayız, bayramlaşıyoruz. Bu programın ardından da kurum ziyaretleri yapacağız. Bayram günlerinde 24 saat esaslı çalışan emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, hastanelerimiz ve huzur evlerimiz var. Malumunuz huzur evlerimizdeki vatandaşlarımız da bugün ziyaretçi beklerler" şeklinde konuştu.

Bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde kutlandığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bayramımızı olması gerektiği ve amacına uygun bir şekilde, kardeşlik duyguları içerisinde, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, dayanışma anlayışı içerisinde bütün yurdumuzda ve tüm İslam aleminde olduğu gibi kutluyoruz. Ülkemizde çok şükür huzur, şenlik ve güvenlik içerisinde bir bayram yaşadık. İlimizde de bu anlamda güzel bir Ramazan ayı yaşadık ve şimdi bayrama hep beraber eriştik. Bugünler tabi özellikle de büyüklerimizin dualarını alma günü, çocuklarımızın yüzünü güldürme günü. Onlara tebessüm ettirme günü. Hastaların ziyaret edilmesi, komşunun ziyaret edilmesi, engelli vatandaşlarımızın halinin ve hatırının sorulması, onların yanında yakınında olması gerekilen ve böyle de milletimiz tarafından yapılan bu şekilde eda edilen günler" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı kültür hazinelerimiz"

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın önemli kültürel hazineler olduğunu belirten Pehlivan, "Bizim medeniyet değerlerimiz içerisinde Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı kültür hazinelerimiz. Bu tür müstesna günlerimizi, birbirimize daha da kenetlenmek suretiyle geçirdiğimizde, aramızdaki o güzel hasretlerin, güzel duyguların, sevginin, hoşgörünün, saygının daha da artacağını biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Bizim neslimize, bugünün nesline düşen de bu değerleri yaşamak yaşatmak ve yarınlara taşımak. Aslında bu ortak değerlerimiz, dün ile bugün, bugün ile yarın arasında bir köprü vazifesi de kuruyor. Bize de düşen o devamlılığı sağlamak. Nesilden nesle güzel adetleri, gelenekleri, inanç değerlerimizi yaşamak, yaşatmak ve yarınlara taşımak. Bu vesileyle başta Mersinli hemşerilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten en iyi dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk Polis Teşkilatı'nın 179.yıl dönümü kutlu olsun"

Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü de kutlamayı ihmal etmeyen Pehlivan, "Malumunuz bugün aynı zamanda Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü. Buraya da ayrıca uğrayacağız. Bütün emniyet mensuplarımızın polis gününü, polis haftasını kutlayacağız. Aslında onlar için bir çifte bayram gibi, hem polis bayramı hem Ramazan Bayramı" ifadelerine yer verdi. - MERSİN