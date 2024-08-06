Mersin'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi - Son Dakika
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Mersin'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Mersin\'de Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaz tatilini eğlenceli ve öğretici aktivitelerle değerlendirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar su analizi, origami ve 3D baskı atölyelerine katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sunan etkinlikleri devam edecek.

06.08.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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Mersin'de çocuklar büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle hem eğlendi hem de öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz tatilinde çocukların boş zamanlarını hem kaliteli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmesi amacıyla "Çocuk Etkinlikleri' düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler, İtfaiye, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) koordinesiyle bir avm de gerçekleştirilen etkinlik 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

İlk olarak çocuklar MESKİ'nin oluşturmuş olduğu alanda musluk sularının içilebilir hale gelene kadar geçirdiği aşamalar, su tasarrufu, pH değeri, bulanıklık, klor değerleri hakkında bilgi sahibi oldular ve su analizi yaptı. Ardından itfaiye dairesinin kurmuş olduğu oyun parkurunda enerjilerini atan çocuklar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesinin oluşturduğu alanda origami ve 3D baskı atölyesine katıldı. El göz koordinasyonun gelişimine katkı sunan origami atölyesi ile kağıttan çeşitli figürler oluşturan çocuklar, 3D teknolojisini yakından tanıma ve üreticiliklerini ortaya koyma fırsatı yakaladı. Çocuklar, eğlenirken öğrendikleri bir gün geçirdi, aileler de onların keyifli anlarına ortak oldu.

Alp: "Çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz"

'Çocuk Etkinlikleri' kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını kaydeden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, " İlgili dairelerimizin ortak çalışmasıyla çocuklarımızı mutlu ettik. Özellikle çocukların yaz döneminde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve evlerden çıkmalarını kolaylaştırmak amacıyla böyle sosyal alanlarda etkinlikler düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunan etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Velilerden Hülya Bozkurt ise etkinliği çocukların çok sevdiğini belirterek," Meslekleri tanımaları güzel oldu. Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi biz de onları izlerken çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Almira Önal da "Naylondan kalp yaptık, resim çizdik. Bize suyun önemini anlattılar. Benim için diğer günlerden farklı bir gün oldu" diyerek düşüncelerini aktardı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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