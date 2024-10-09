Mersin'de Çöp Yığınları Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Çöp Yığınları Temizlendi

Mersin\'de Çöp Yığınları Temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir vatandaşın sürekli olarak biriktirdiği tonlarca atık, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine gerçekleştirilen temizlik çalışması sonrası, söz konusu vatandaşa yasal işlem yapıldı.

09.10.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir vatandaşın evinde ve sokakta biriktirdiği tonlarca atık, belediye ekiplerince temizlendi.

Merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi 4516. Sokak'ta bulunan ve sosyal medyaya da yansıyan çöp yığınlarının olduğu evde, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz ile bölge sakinlerinin daha önce sürekli şikayette bulunduğu, yakın geçmişte yine zabıta ekiplerinin ikazlarına rağmen atık ve çöpleri biriktirmeye devam eden vatandaşın evinin etrafına, sokak ve kaldırıma yığdığı tonlarca atık temizlendi. Onlarca personel tarafından iş makineleri ile toplanıp kamyonlara yüklenen tonlarca mobilya, tekstil ve inşaat atıkları, çeşitli hurdalar ve otomobil lastikleri gibi atık ve çöpler mahalleden çıkarıldı. Sürekli ikaz ve uyarılara rağmen bu atıkları toplayıp hem halk sağlığını tehdit edip çevre kirliliği oluşturan hem de mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden vatandaşa, Zabıta Müdürlüğü tarafından yasa gereği idari işlem uygulandı.

"Bu bölge daha önce de birçok kez temizlendi"

Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ, gerek mahalle sakinlerinin daha önceki şikayetleri, gerekse yerinde yaptıkları son tespit nedeniyle söz konusu vatandaşa Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yaptıklarını belirtti. Aytonğ, "Bu adresi daha önce de muhtarımızın talebi, mahalle sakinlerinin de şikayetleri üzerine defalarca temizlememize rağmen burada yaşayan vatandaşımız sürekli çöp ve atıklar getirip biriktiriyor, çevreyi rahatsız ediyor. Halk sağlığını riske atan bu tür durumlara göz yummayacağız, gerekli işlemleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Burada yaşayan vatandaşımız bu işi meslek edinmiş"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yahya Kutlu da, "Müdürlük olarak gelen her türlü talep ve şikayeti dikkate alarak en kısa sürede ekiplerimiz tarafından müdahale edilmekte, halkın temiz ve sağlıklı çevre hakkı korunmaktadır. Burada daha önce yine müdürlük olarak birkaç defa temizlik yapmamıza rağmen burada yaşayan vatandaşımız bu işi meslek haline dönüştürmüş. Bu nedenle mahalle sakinlerinden sürekli şikayet alıyoruz. Bir kez daha muhtarımız ve zabıta müdürümüz ile birlikte bölgeye gelerek buranın temizliğini yaptık. Her yönüyle temiz bir Akdeniz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Akdeniz, mersin, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Çöp Yığınları Temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Çöp Yığınları Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.