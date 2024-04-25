Mersin'de Kaçak Peynir İmalathanesi Tespit Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Peynir İmalathanesi Tespit Edildi

Mersin\'de Kaçak Peynir İmalathanesi Tespit Edildi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaçak ve sağlıksız şartlarda peynir üretimi yapılan imalathane tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu ileri sürülen imalathane mühürlendi.

25.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:11
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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaçak ve sağlıksız şartlarda peynir üretimi yapılan imalathane tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu ileri sürülen imalathane mühürlendi.

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında sağlıksız şartlarda peynir imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatsız olduğu ve hijyen şartlarına uyulmadığı belirlendi. Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri kaçak imalathanede satışa hazır 40 kilo peynire el koyarak imha etti. Mühürlenen imalathaneyi işleten şahıslar hakkında tutanak tutuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmayacaklarına dikkat çekerek, denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. Başkan Özyiğit, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları '153 Alo Zabıta' hattını ya da 444 33 54 numaralı Yenişehir Halk Masasını arayarak bildirmelerini istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kaçak Peynir İmalathanesi Tespit Edildi - Son Dakika

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