Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

09.05.2022 08:02

Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kazada bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D'nin kullandığı 33 T 8011 plakalı taksi kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Tragger, Mersin, Müzik, Mut, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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