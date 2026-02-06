Yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş otele yerleştirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve tek başına yaşadığı öğrenilen vatandaş, belediye ekiplerince otele yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi 4155 Sokakta meydana gelen yangın sonucu M.Y. isimli vatandaşın evi kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından bulunduğu yerden ayrılan ve bir süre Nusratiye Mahallesi'nde bulunan depoda kaldığı tespit edilen vatandaş için ekipler harekete geçti.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda durum yetkililere bildirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri, M.Y.'yi bulunduğu yerden alarak bölgede bir otele yerleştirdi.

Yetkililer, vatandaşın barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli işlemlerin tamamlandığını bildirdi. - MERSİN