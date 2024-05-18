Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı

Mersin\'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı

Mersin'den 39 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı Hac organizasyonu kapsamında dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları ve yakınları, Hazreti Ebubekir Camii önünde toplandı. Vedalaşma anında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hacı adayları, otobüse binerek kutsal topraklara gitmek üzere hareket etti.

18.05.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı Hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları ve yakınları, Akdeniz ilçesindeki Hazreti Ebubekir Camii önünde toplandı. İl Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı'nın ettiği duanın ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları otobüse bindi. Yakınlarını uğurlayan bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Kutsal topraklara giden hacı adaylarından Mustafa Ay, 15 yıl beklediğini belirterek, "Kısmet bugünmüş. Allah izin verirse gidip gelmek nasip eylesin" dedi. Necmettin Devrim de çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Rabbim bizi evine misafir olarak kabul etti, oraya gidiyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 8 yıl beklediğini ifade eden Devrim, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Hazırlıklarını tamamlayan 39 hacı adayı otobüse binerek kutsal topraklara gitmek üzere hareket etti. Kimi vatandaşlar da otobüsün arkasında su döktü.

Mersin'den 863 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

İl Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı Hac organizasyonu ile hacı adaylarını Mersin'den göndermeye başladıklarını söyledi. Dün akşam bir grubu gönderdiklerini belirten Taşçı, "Bugün de Adana 5. kafileden 39 hacımızı Hazreti Ebubekir Camii önünden inşallah uğurlayacağız. Yarın akşam da Muğdat Camii avlusundan Adana 7. kafile olarak 180'in üzerinde hacımızı göndereceğiz. Bu vesileyle giden hacılarımıza selametle Mekke'ye Medine'ye varmalarını, menasiklerini ifa etmelerini diliyoruz, salimen ailelerine dönmelerini niyaz ediyoruz" dedi.

Mersin'den 423'ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 440'ı özel şirket olmak üzere 863 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mersin, Hac, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:53 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 20:09:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'den 39 hacı adayı dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement