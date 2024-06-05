Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

05.06.2024 16:58
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2024 Yılı 2. Toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önemini vurgulayan Pehlivan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve 2021-2025 yıllarını kapsayacak Mersin İl Eylem Planı'nın 4 ana hedefinin bulunduğunu dile getiren Pehlivan, bu hedeflerin Adalete Erişim ve Mevzuat, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu ve Önleyici Hizmetler ile Toplumsal Farkındalık olduğunu kaydetti.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla devam eden toplantıda, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik düzenlenen kampanyaların değerlendirilmesi, 2024 Yılı 'Kadına El Kalkamaz' projesi kapsamında erkeklere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmasının devam ettirilmesi, kadın konukevi açılma çalışmaları, elektronik kelepçe uygulamaları, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanma sonuçları görüşüldü. Toplantıda ayrıca, 2023-2024 yılı ilk 5 ayında 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının ve kolluk kuvvetleri tarafından verilen aile içi ve kadına karşı şiddet olay kayıt formlarının sayısal olarak değerlendirilmesi, 2024 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mersin İl Eylem Planı kapsamında 5 aylık faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yapılması planlanan faaliyetler hakkındaki gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Oğuz Eryılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, İl müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyenler katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Kamu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı - Son Dakika

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