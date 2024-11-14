Mersin ve Gazimağusa Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Mersin ve Gazimağusa Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Mersin ve Gazimağusa Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, KKTC'deki kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ile iyi uygulama ve uzmanlık değişimi protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Mersin, Gazimağusa'ya şehir içi otobüs ve yol süpürme aracı hibe etti.

14.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ile 'Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi' protokolü imzaladı.

Yerel yönetimlerle sıkı ilişkiler geliştirilmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa Belediyesi ortaklığında 'Kardeş Şehirler Arasında İyi Uygulama ve Uzmanlık Değişimi' projesi çerçevesinde iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gazimağusa Belediyesine 3 adet şehir içi yolcu otobüsü ile birlikte 1 yol süpürme aracı hibe edildi.

Projede Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi arasında, kentlerin daha yaşanabilir yerler olması amacıyla su, kanalizasyon, alt yapı, temizlik, çöp, ulaşım gibi belediyecilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesi amaçlandı. Aynı zamanda kardeş şehirler arasında turizm, ticaret, ekonomi, eğitim, öğrenci değişimi, liman, şehir hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında karşılıklı uzman ve uygulama değişimi ile kentlerin gelişmesini sağlamak hedeflendi.

Projenin diğer faaliyet alanları arasında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ve Gazimağusa Belediyesi Su İdaresi arasında ikili görüşmeler ve yerinde incelemelerin gerçekleştirilmesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında çalışan uzman personellerin Gazimağusa'yı ziyaret ederek yol çalışmaları ile ilgili ihtiyaç analizleri yapılması maddeleri de yer aldı.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman örnek aldığımız bir belediye"

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediyesini belediyecilik hizmetlerinde örnek aldıklarını söyleyerek, "Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesini her zaman destek bulabileceğimizi bildiğimiz bir belediye olarak çok önemsiyoruz. Bu yapılan yardımlar bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda gerek su hatları ve su dağıtımı, gerek de asfalt konularında da onların teknik bilgilerinden yararlanıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere belediyenin tüm çalışanları bizlere her zaman çok yardımcı oldular" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in 'Kıbrıs söz konusu olduğu zaman Mersin Büyükşehir Belediyesinde var olan grupların hepsi bir araya gelir' sözünü de hatırlatan Uluçay, "Gerçekten de daha sonraki süreçte bütün uygulamalarda bunu ve Vahap Başkanımızın sıcaklığını hissettik. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütün teknik imkanlarıyla, tecrübesiyle, bizlerin yanında olduğunu gördük. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin ve Gazimağusa Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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