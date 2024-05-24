Metin Altıok Şiir Ödülü Töreni İstiklal Caddesi'nde Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Metin Altıok Şiir Ödülü Töreni İstiklal Caddesi'nde Düzenlenecek

Metin Altıok Şiir Ödülü Töreni İstiklal Caddesi\'nde Düzenlenecek

Metin Altıok Şiir Ödülü, İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreninde Şair Selahattin Yolgiden ve Şeref Bilsel'e ödülleri takdim edilecek. Ayrıca, Metin Altıok'un oyunu Ahker izleyiciyle buluşacak ve Erdal Güney ile Özge Metin'in müzik konseri gerçekleştirilecek.

24.05.2024 15:17  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Altıok Şiir Ödülü, İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Şair Metin Altıok'un anısına düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü, 3 Haziran Pazartesi günü İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosunda gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan ödül töreninde, geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle ertelenen törenin ödül sahibi Şair Selahattin Yolgiden ile bu yılın ödül sahibi Şeref Bilsel'e ödülleri takdim edilecek.

Bir Metin Altıok oyunu olan Ahker izleyiciyle buluşacak

Metin Altıok Şiir Ödülü töreninde ödül takdimlerinin yanı sıra sanatçı Cansu Fırıncı, bir Metin Altıok oyunu olan Ahker oyununun bir bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Törenin devamında ise Erdal Güney ve Özge Metin in müzik konseri gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Metin Altıok, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metin Altıok Şiir Ödülü Töreni İstiklal Caddesi'nde Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:19:08. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Altıok Şiir Ödülü Töreni İstiklal Caddesi'nde Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement