Metin Altıok Şiir Ödülü Töreni İstiklal Caddesi\'nde Düzenlenecek

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Metin Altıok Şiir Ödülü, İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Şair Metin Altıok'un anısına düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü, 3 Haziran Pazartesi günü İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosunda gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından Beyoğlu Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan ödül töreninde, geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle ertelenen törenin ödül sahibi Şair Selahattin Yolgiden ile bu yılın ödül sahibi Şeref Bilsel'e ödülleri takdim edilecek.

Bir Metin Altıok oyunu olan Ahker izleyiciyle buluşacak

Metin Altıok Şiir Ödülü töreninde ödül takdimlerinin yanı sıra sanatçı Cansu Fırıncı, bir Metin Altıok oyunu olan Ahker oyununun bir bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Törenin devamında ise Erdal Güney ve Özge Metin in müzik konseri gerçekleştirilecek. - İSTANBUL