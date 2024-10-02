Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Tokat'ta Düzenlendi - Son Dakika
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Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Tokat'ta Düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Tokat\'ta Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen 'Meşk-i Muhabbet ve Sohbet' programına katıldı. Etkinlikte birçok yerel yönetici ve vatandaş yer aldı, manevi sohbetler ile birlikte ilahi ve kasideler seslendirildi.

02.10.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Meşk-i Muhabbet ve Sohbet" programına katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Meşk-i Muhabbet ve Sohbet" programına katıldı. Yağıbasan Medresesi'nde (Türk İslam ve Bilim Tarihi Müzesi) gerçekleştirilen programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, eşi Yasemin Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Gündüz, haftanın manevi anlamına dair bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından ilahi ve kasideler seslendirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Tokat'ta Düzenlendi - Son Dakika

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