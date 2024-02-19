MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerini YSK'ya teslim etti - Son Dakika
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerini YSK'ya teslim etti

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerini YSK\'ya teslim etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiğini açıkladı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, aday listelerinin seçim kurullarına teslim edildiğini belirtti.

19.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:31
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, 'aday listelerinin seçim kurullarına teslimi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek İlçe Seçim Kurullarına teslim edildiğini belirtti.

Yıldız, büyükşehirlerde ise il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini, il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim ettiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerini YSK'ya teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerini YSK'ya teslim etti - Son Dakika
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