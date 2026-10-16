MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, KUTSO yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, KUTSO yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, KUTSO yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, KUTSO yönetimine yeni dönem dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erbaş, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve Meclis Başkanı Fatih Alkış'ı tebrik etti; Argat da heyete teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimine yeni dönem dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Merkez İlçe Başkanı Y. Selman Tuğ, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin yer aldığı heyeti KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve Meclis Başkanı Fatih Alkış başta olmak üzere oda yöneticileri karşıladı. Ziyarette Milletvekili Erbaş, Esin Güral Argat, Fatih Alkış ve yeni dönemde görev alan kurul üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Erbaş, yeni dönemin KUTSO üyeleri ve Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Erbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiEsin Güral ArgatMeclis BaşkanıMilletvekiliAhmet ErbaşPolitikaKütahyaEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 20:24:46. #.0.2#
SON DAKİKA: MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, KUTSO yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei