MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, KUTSO yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimine yeni dönem dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Merkez İlçe Başkanı Y. Selman Tuğ, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin yer aldığı heyeti KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve Meclis Başkanı Fatih Alkış başta olmak üzere oda yöneticileri karşıladı. Ziyarette Milletvekili Erbaş, Esin Güral Argat, Fatih Alkış ve yeni dönemde görev alan kurul üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Erbaş, yeni dönemin KUTSO üyeleri ve Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Erbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.