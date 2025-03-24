MHP Sarıkamış İlçe Teşkilatı İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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MHP Sarıkamış İlçe Teşkilatı İftar Programı Düzenledi

MHP Sarıkamış İlçe Teşkilatı İftar Programı Düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. MHP Kars İl Başkanı ve diğer partililerin de katıldığı etkinlikte Ramazan ayının önemine vurgu yapıldı.

24.03.2025 15:48  Güncelleme: 15:50
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sarıkamış'ta düzenlenen iftar yemeğine, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP Sarıkamış İlçe Başkanı Tarık Bilgin, MHP Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, MHP Sarıkamış Belediye Başkanı

Serdar Kılıç, Kars Ülkü Ocakları Başkanı Cem Keskin, Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Mensur Çolak, Kars Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ataman Karaçöp, Sarıkamış protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan MHP Sarıkamış İlçe Başkanı Tarık Bilgin, "Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve kardeşlik ayıdır. Biz de ilçe teşkilatımızla bir araya gelerek, bu mübarek ayda paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bugün burada bizleri aynı sofrada buluşturan Yüce Mevla'ya şükrediyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıkamış'ta düzenlenen iftar programında partililere seslenen MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Sarıkamış'ın yiğit evlatları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek Ramazan ayında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu ayın rahmeti, bereketi ve manevi huzuru hepimizin üzerine olsun. Bizleri burada biraraya getiren ilçe teşkilatımıza ve ülkü ocakları ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi. Program duaların ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Sarıkamış İlçe Teşkilatı İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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