MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İHA'ya ziyaret - Son Dakika
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MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İHA'ya ziyaret

05.07.2022 16:33
MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İHA'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberinde Tanıtım Medya Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırımoğlu ile birlikte İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret etti. Van'ın sorunlarının ele alındığı ziyarette Güngöralp, partisinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamuoyunu bilgilendirme konusunda basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü ifade eden Güngöralp, İHA'nın da bu anlamda çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi. Bölge Müdürü Akyüz'ü bölgede yürütülen haber çalışmaları nedeniyle tebrik eden Güngöralp, parti olarak basın çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Bölge Müdürü Akyüz ise ziyareti dolayısıyla Güngöralp'e teşekkür etti

Ziyaret sonrası MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e Flografi 'Çivi sanatı' Türk bayrağı hediye etti. - VAN

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İHA'ya ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İHA'ya ziyaret - Son Dakika
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