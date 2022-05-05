Milaslı gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinin tanınan simalarından Yücel Akçaal'ın oğlu 37 yaşındaki Mustafa Ulaş Akçaal, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan 37 yaşındaki Mustafa Ulaş Akçaal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milas'ın tanınan simalarından Yücel Akçaal'ın oğlu Mustafa Ulaş Akçaal'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Bafa'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Kumluca Belediyesi de, sosyal medyadaki paylaşımında, Eski Camii Mahallesi'nden merhum Yusuf Tekin damadı, Yücel Akçaal oğlu Ulaş Akçaal hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Muğla Milas'tan kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin" denildi. - MUĞLA