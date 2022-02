Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Of ilçesinde yaşlı ve hastaları ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Of ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Of İlçe Sanayi Esnafı, Of Kaymakamlığı ile yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireyleri evlerinde ziyaret etti. Yaptığı ev ziyaretlerinde hasta ve yakınları ile yakından ilgilenen Milletvekili Ayvazoğlu, ailelerin istek ve taleplerini dinleyerek, "Allah'a şükür ülkemiz geçmişte yaşadığı sağlık sistemindeki problemlerini geride bıraktı. Artık dünyada örnek gösterilen bir devlet haline geldik. Geçmişte, hem sağlık yönünden hem de sosyal devlet olma anlamında imrendiğimiz ülkelerle artık yarışır hale geldik. Hatta bazı alanlarda da onları geride bıraktık diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerimizde de adeta bir devrim yaptık. Yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireylerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında devletimiz tüm desteği sağlamaktadır. Hastalarımızın ve yaşlılarımızın artık evlerin baş köşesinde hak ettikleri saygı ve sevgi ile bakımları yapılmakta. Bu günlere kolay gelmedik. Allah'ın izniyle yine bu güzel insanların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza güçlenerek devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

AK Parti'nin her zaman yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireylerin yanında olduğunu ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, "Devletimiz tüm imkanları ile her zaman dezavantajlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında oldu olmaya da devam edecek Allah'ın izniyle. Bu vesile ile Allah'tan hastalarımıza şifa, yaşlılarımıza huzur ve sağlıklı bir ömür, çocuklarımıza mutluluk, başarı ve hayallerinin hepsini gerçekleştirmeyi nasip eylemesini diliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON