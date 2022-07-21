Milletvekili Zeybek, Başiskele'de vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Başiskele ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, talepleri dinledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Emine Zeybek, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte Başiskele'de temaslarda bulundu. Zeybek ve beraberindeki heyet, ilk olarak Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağını ziyaret ederek, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Heyet, daha sonra ilçede yaşayan yaşlı bireyleri ve hac vazifesini tamamlayan meclis üyelerini ziyaret etti. Özel bir anaokulunda da miniklerle bir araya gelen heyet, çocuklara hediyeler verdi. Zeybek, "Minik yavrularımız bizlerin neşe kaynakları, her biri birbirinden özel yavrularımız ile bir araya gelmek bizleri motive ediyor ve enerji veriyor. Başiskele ilçemizde yavrularımızın eğitim gördüğü kreşi ziyaret ettik" dedi.

Emine Zeybek'e temaslarında eşlik eden Başkan Özlü, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KOCAELİ