Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin temelini atıyoruz" - Son Dakika
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin temelini atıyoruz"

13.08.2022 16:55
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin temelini atıyoruz"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin savunma sanayiinde çağ atladığını belirterek, "Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin temelini atıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin savunma sanayiinde çağ atladığını belirterek, "Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin temelini atıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Sungurlu Organize Sanayii Bölgesi'nde Savunma Sanayii Yatırımları temel atma töreni çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde yerlileşme oranının yüzde 20'lerden 80'lere ulaştığının altını çizen Dere, "Bugün önemli ve anlamlı bir gün için bir aradayız. Çorum için, Sungurlu için, Türk savunma sanayii için önemli bir gün. Son 20 yılda savunma sanayii alanında çok ciddi adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerlilik oranlarımızı yüzde 20'lerden 80'lere çıkardık. Ayrıca yine bakanlığımızın şirketi olan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'deki geçen sene yaptığımız dönüşümle de çok önemli adımlar attık. MKE Türk savunma sanayiindeki önemli rolünü gittikçe güçlenerek artırdı. Karlılık oranlarını ve cirosunu artırdı. Ama bir taraftan da sadece kamu şirketleri değil, özel şirketlerin de yatırımlarına Türkiye'de ihtiyaç var. Biz Makine ve Kimya Endüstrisi'ndeki yapılanma ile özel sektöre öncülük rolünü de MKE'ye üstlendirmiş olduk. İşte bunun ilk örneklerinden birisi Çorum ile Kırıkkale arasında, Ankara-Samsun yolu üzerindeki Sungurlu'da böyle güzel ve devasa bir yatırım yapmış olduk. Aslında Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayınla bağlanması ile temelini atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Cari açığa yıllık 4 milyar lira civarında bir katkısı olacak"

Yatırımın ilk aşamasının 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını kaydeden Dere, "Buradaki yatırımımız tamamlandığında ve fabrikalarımız tam olarak faaliyete geçtiğinde yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak. Ayrıca tamamlandığı zaman bugünkü kurlar ile 7 milyar lirayı geçecek bir yatırım tutarını da gerçekleştirmiş olacağız. Yine cari açığa yıllık 4 milyar lira civarında bir katkısı olacak bu tesisin. Daha önce barutta yerli imkanlar ile üretemediğimiz, yurtdışından aldığımız hammaddelerin de üretimini bu tesislerde gerçekleştireceğiz. Aslında barut, fişek ve kapsül tesisi diyoruz ama barutun hammaddelerini de burada üreteceğiz" diye konuştu.

"Türkiye savunma sanayiinde çağ atlıyor"

Savunma sanayii yatırımlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, "Türkiye savunma sanayiinde çağ atlıyor. İnşallah bu organize sanayii bölgemiz de buna katkı yapacak önemli bir savunma sanayii üssü haline gelecek bundan sonra" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: 'Türkiye'de ilk, Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birinin temelini atıyoruz' - Son Dakika

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