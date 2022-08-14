MSB'den "Ayşe tatile çıksın" paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den "Ayşe tatile çıksın" paylaşımı

14.08.2022 11:08
MSB'den "Ayşe tatile çıksın" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 48 yıl önce bugün Kıbrıs'ta başlayan İkinci Barış Harekatı'nın yıldönümünde "Ayşe tatile çıksın" parolasının ön plana çıktığı bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, 48 yıl önce bugün Kıbrıs'ta başlayan İkinci Barış Harekatı'nın yıldönümünde "Ayşe tatile çıksın" parolasının ön plana çıktığı bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla harekatta şehit olan Mehmetçik ve soydaşları andı. Paylaşımda, "Ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz, vatan için göz kırpmadan can veririz biz, tarihimde her sayfa zaferle dolu, barış için savaşan büyük Türk'üz biz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 48 yıl önce bugün 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla İkinci Barış Harekatı'nı başlattı. Bu harekat ile Kıbrıs Türkü'ne yönelik barbarca zulüm ve işkenceler yapan teröristler Mehmetçiğin karşısında kaçacak delik aradı! Harekatın yıl dönümünde şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve tüm soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB'den 'Ayşe tatile çıksın' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den "Ayşe tatile çıksın" paylaşımı - Son Dakika
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