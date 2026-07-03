Milli Sporcu Ahmet Otçu dünya evine girdi

Palandöken Belediyesi'nin başarılı milli sporcusu Ahmet Otçu, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil ederek bir çok kez madalya kazanarak elde ettiği derecelerle milletimizin gururu olan milli sporcu Ahmet Otçu'nun mutlu gününe ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda davetli katıldı. Düğüne katılan Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez "Genç çiftlere huzur, bereket ve mutluluklar temenni ediyoruz. Genç çiftimize bir ömür boyu sevgi ve mutluluk diliyoruz" dedi. - ERZURUM