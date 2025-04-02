Minik Öğrenciler Kütüphane Haftası\'nda

Afyonkarahisar Sandıklı Kütüphanesi, 61'inci Kütüphane Haftası kapsamında minik öğrencileri ağırlayarak unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikler çerçevesinde, Hatice Turan Anaokulu'nun minik öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti ve okuma saati gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarak, okumaya olan ilgilerini pekiştirdiler. Kütüphaneye yoğun bir ilgi gösteren öğrenciler, kitapların büyülü dünyasında eğlenceli vakit geçirdi. Kütüphanede düzenlenen etkinlikler, çocukların kitaplarla tanışması ve eğlenceli zaman geçirmeleri için harika bir fırsat sundu. Ayrıca, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları okumaya teşvik etmek adına oldukça verimli bir ortam sağlandı. - AFYONKARAHİSAR