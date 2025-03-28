Miniklerden Anlamlı Bağış

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'i ziyaret eden Malhatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını hafızlık öğrencilerine iftar yemeği düzenlenmesi için bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi adına bağışı teslim alan İl Müftüsü Ahmet Dilek, minik öğrencileri ve öğretmenlerini örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. Müftü Dilek, bu anlamlı hareket karşısında miniklere kitap hediye ederek onlara teşekkürlerini sundu. - BİLECİK