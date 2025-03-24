Miniklerden Ramazan Yardımı - Son Dakika
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Miniklerden Ramazan Yardımı

Miniklerden Ramazan Yardımı

Akdeniz Camii Kur'an Kursu öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için Ramazan yardım paketleri hazırladı.

24.03.2025 15:55
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Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Akdeniz Camii Müberra Mert 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hazırladıkları Ramazan yardım paketlerini, Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesine teslim ederek büyük bir yardımlaşma örneği sergiledi.

Kur'an Kursu öğreticilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler hem Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı hem de yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştirdi. Öğreticiler, çocuklara Ramazan'ın önemini ve yardımlaşmanın güzelliğini anlatarak onların bu anlamlı projeye gönülden katılmalarını sağladı.

Miniklerin büyük bir özenle hazırladığı koliler, Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'a teslim edildi. Müftü Fidan, çocukların bu anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan ayının ruhuna uygun bu güzel davranışlarından dolayı minik öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Onların bu örnek davranışı, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Müftü Fidan, minik öğrencilerin bu anlamlı davranışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu minik kalplerin büyük yardımları bizleri çok duygulandırdı. Onların bu örnek davranışı, yardımlaşma bilincinin küçük yaşta ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kur'an Kursu öğreticileri ise bu etkinliğin çocuklarda yardımlaşma bilincini geliştirmek ve Ramazan ayının manevi değerlerini öğretmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Miniklerden Ramazan Yardımı - Son Dakika

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