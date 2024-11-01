Mirasımız Kudüs Derneği Bursa'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mirasımız Kudüs Derneği Bursa'da Açıldı

Mirasımız Kudüs Derneği Bursa\'da Açıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde açılışı yapılan Mirasımız Kudüs Derneği'nde konuşan başkanlar, Kudüs'ün insanlığın ortak meselesi olduğunu vurguladı. Açılışa katılanlar arasında eski ve mevcut belediye başkanları bulunurken, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan duygusal anlar yaşadı.

01.11.2024 18:17  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mirasımız Kudüs Derneği bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde açıldı.

Açılışa katılanların arasında eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

Programda konuşan Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Muhammet Demirci, "Hep Kudüs dedik, hep Mescid-i Aksa dedik, onlar için yola çıktık ve özgür olmadan durmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kudüs insanlığın ortak derdi"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Kudüs sadece bizim değil insanlığın mirası, insanlığın ortak derdi. Kudüs bugün Batı vicdanının kalbinin ne kadar karardığının, vicdanının olmadığını gösteren en acı durum. Bizim açımızdan işin ağırlığının yükünün gözlerimizin önüne serildiği bizler içinde acı bir tablo, inşallah çalışmamızla, alın terimizle, gözyaşımızla bu acıları dindiririz" dedi.

Davut Gürkan gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Öncelikle genel başkanımıza Bursa'ya böyle bir temsilcilik kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Birçok konuşmacımız çok güzel şeyler söyledi ama Kudüs denince benim aklıma gelen şey, bir orada mescide girmek için İsrail'den izin almak benim kanıma dokunmuştu. İkincisi ise orada yaşlı bir amcamızın 'oğlum buraları sahipsiz bırakmayın' demesi aklımdan çıkmaz. Onun için bunun bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşurken, gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmaların ardından dualar okunarak, başkanlar ve Kudüs Derneği yöneticileri ile birlikte kurdele kesilerek açılış yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Osmangazi, Politika, AK Parti, Yerel, Kudüs, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mirasımız Kudüs Derneği Bursa'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mirasımız Kudüs Derneği Bursa'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.