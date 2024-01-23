MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak liderleriyle görüştü

Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı(MİT) İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı(MİT) İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Yapılan görüşmede terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi, güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları ele alındı. - ANKARA