Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika
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Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor

08.06.2022 17:15
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor

Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılışı; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel, davetli konuklar ve öğretim elemanları tarafından gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Öğretim görevlileri Gülden Abanoz ve Çiğdem Dursun'un farklı derslerde öğrencilere yaptırmış oldukları tasarım ve ürünler, Düzce halkının görebilmesi adına 9 Haziran 2022 tarihine kadar Krem Park AVM'de sergilenecek.

Özellikle atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin dikkat çektiği sergide, "Moda Sunum Teknikleri ve Ev Tekstili Tasarımı" derslerinde, bir tema üzerinden yola çıkarak ilham ve renk panoları hazırlandıktan sonra ortaya çıkan tasarımlar, "Moda Fotoğrafçılığı" dersinde öğrencilerin hazırladıkları moda dergi kapakları, "Moda Resmi ve İllüstrasyonu" dersi tasarım ve çizimleri ile "Giysi Tasarımı" dersi çizim ve ürünleri sergilendi.

Sergide, pandemi döneminde sıklıkla kullanılan maskelerden üretilen kıyafet tasarımı, sürdürülebilirlik dahilinde geri ve ileri dönüşeme dikkat çekmek adına büyük ilgi topladı. - DÜZCE

Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor - Son Dakika

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