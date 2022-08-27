10 bin liraya dayanan promosyon miktarlarının ardından binlerce emekli bankalarda kuyruğa neden oldu

Kaynak: İHA

Kavakyolu, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.