Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

27.08.2022 03:37

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HB 2762 plakalı motosiklet ile 34 ELZ 703 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi otomobilde orta refüje çarptı.

Kazada iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kavakyolu, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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