Motosikletlere Güvenli Sürüş Eğitimi

Adıyaman'da, trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine bilgilendirme eğitimleri verildi.
Adıyaman'da, meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların büyük oranda motosikletler çerçevesinde gerçekleşmesi sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme eğitim semineri düzenlendi. Polis evinde düzenlenen eğitimlere motosiklet grupları temsilcileri ve motosiklet sürücüsü olan 35 kişiye güvenli motosiklet sürüş eğitimi verildi. - ADIYAMAN
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