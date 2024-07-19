MSB: "'Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun"

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılını kutlayarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs'a barışı ve güvenliği getirdiği 'Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun" dendi.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs'a barışı ve güvenliği getirdiği 'Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Rum terör örgütü tarafından vahşice katledilen soydaşlarımızın acısını daima içimizde yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda harekatın 50'inci yılı nedeniyle bestelenen 'Kıbrıs 50. Yıl Marşı' ve harekata ilişkin görüntüler yer aldı. - ANKARA