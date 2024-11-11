Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç'tan Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika
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Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç'tan Zeytin Üreticisine Destek

Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç\'tan Zeytin Üreticisine Destek

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytin hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek, zeytin fiyatlarının düşmesinin ardından üreticilere destek olacaklarını belirtti. Dalgıç, zeytin ve zeytinyağı markası oluşturma hedeflerini de vurguladı.

11.11.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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Zeytin hasadı yapan üreticileri tarlada ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç,her zaman çiftçinin yanında olacaklarını belirterek, "Üreticinin zeytinini tarlada bırakmayacağız" dedi.

Mudanya'da zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticiyi tarlada ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç hasat çalışmalarına katıldı.

Açıklanan fiyatların beklentinin altında kaldığının altını çizen Deniz Dalgıç, "Mudanya Belediyesi olarak şuan piyasayı gözlemliyoruz. Eğer rakamlar aşağıya giderse üreticimize destek olmak, zeytinini biraz daha yüksek fiyattan satabilmesi için belediye olaraksatın almaya gidebiliriz. Ayrıca yağ üretimi, zeytinin yağhanelere teslimi konusunda da desteğimiz olabilir" dedi. Çiftçinin her aşamada yanında olduklarını vurgulayan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Aslında bizim temel hedeflerimiz arasında Mudanya'nın bir zeytin ve zeytinyağı markasını oluşturmak yer alıyor. Bu anlamda belki bu yıl bir fırsat olabilir. Bu sezon hasat ve üretim yüksek ancak fiyatlar düşük. Hem fiyat regülasyonuna yardımcı olmak hem de kendi markamızı zeytin ve zeytinyağımızı piyasaya sürüp tüketiciyle buluşturmak düşüncemiz var. Piyasayı izliyor ve gözlüyoruz. Hasat daha çok yeni. Eğer olumsuz bir durum olursa, çiftçimizin zeytinini tarlada bırakmayız."

Zeytinin markalaşması ve pazarlanması konusunda işbirlikleri için de adımlar attıklarını vurgulayan Dalgıç, "Yerel üretim kooperatifleri ile ortaklıklar kurmak ve bu ortaklıklarımızı genişletmek istiyoruz. Markalaşma, marka üretimi ve yurt içi ile yurt dışına pazarlanması konusunda da işbirliklerimiz devam edecek. Birazda cesarete ihtiyacımız var. Şimdilik biz lokomotif olarak çekiyoruz. Ama yakın zamanda üreticimiz bizim önümüzde lokomotif olup onlar bizi sürükleyecekler. Biz onlarla her yola çıkarız." dedi.

Tirilye tipi zeytin ile ilgili yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun sürecinin devam ettiğini de dile getiren Dalgıç, "Markalaşma yolunda çok önemli bir adım. Tüketiciler genellikle Tirilye tipi zeytinin peşindedir. Bizde bunu bir kez daha belgeleyip, piyasada böyle var olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Mudanya'nın "üç karası" olarak bilinen üzüm, kara incir ve zeytinin önemine dikkat çeken Dalgıç, "Bu ürünlerden elde edilecek verim ve gelirler Mudanya'nın kalkınması, halkımızın daha mutlu ve refah içinde yaşaması için çok önemli. Mudanya'nın zeytini çok özeldir. Bize göre zeytinin başkenti Mudanya'dır. Dünyanın en güzel sofralık zeytini de Mudanya ve Tirilye'de yetişir. Hasadımız hayırlı olsun. Tüm üreticimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç'tan Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika

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