Müfredatta Revizyon: Eğitim Sadeleşiyor

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim öğretim sürecinin mantığını bilgiyi edinmek değil, edinilen bilginin beceriye dönüşmek olarak kurgulanan çağdaş eğitim anlayışıyla bağdaşır bir hale getirdik, müfredatımızı buna göre revize ettik. Eleştirilen önemli değişiklikten biri, yoğun bilgi yükü vardı. Bunu da paketimizi yüzde 35 oranında sadeleştirerek, çocuklarımızın üzerinden aşırı bilgi verme mantığıyla kurgulanan eğitim yükünü kaldırmış olduk" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'de hayırsever Burhan Özdemir tarafından kente kazandırılan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Listesi Kampüsü'nün ek hizmet binasının açılış törenine katıldı. Tören kapsamında, 400 kişilik modern konferans salonu, kapalı spor salonu, yeni nesil kütüphane ve Türkiye'de ilk pilot uygulama yapılan gösteri eğitim sistemi özel laboratuvar binası hizmete açıldı.

"En gelişmiş eğitim sistemleriyle hemen aynı fiziki altyapıya sahiptir"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PTT A.Ş. tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektupların kendisine ulaştırıldığını söyledi. Tekin, "O mektupları okunduğunda Türkiye'nin eğitim öğretiminde 22 yıllık devlet içerisinde noktayı elimizde yeterince anlatamadığımızı gördük. Türkiye'de sınıflar 20-24 kişi arasında değişiyor. Dünyanın en gelişmiş eğitim sistemleriyle hemen aynı fiziki altyapıya sahibiz" dedi.

"Şu an yaptığımız okul binaları depreme dayanıklılık açısından sorunsuz"

Dersliklerin arttığını söyleyen Bakan Tekin, "Peki derslerimizin izin verdiği şekilde değişiklik var mı? Binalarımız 6 Şubat'ta meydana gelen depremi yaşayan 11 ilimizde 2002 yılından sonra yapılıp da yıkılan okulumuz neredeyse yok. Şu anda yaptığımız okul binaları depreme dayanıklılık açısından sorunsuz. Dersliklerimizin fiziki kapasitesi ve kalitesi dünya standartlarında okullarımız var" diye konuştu.

"Biz iki hususu büyük oranda içeren değişim Mayıs ayında hayata devam eder"

Bakan Tekin, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bir diğer husus, şu anda yaklaşık 1 milyon 130 bin civarında öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin yaklaşık 800 bin öğretmenimiz 2002 yılından bu yana atanmış öğretmenlerimiz. Eğitimin alanında önemli göstergelerden biri de, okullarda öğretmenlerin başına düşen öğrenci oranları uluslararası göstergelerin seviyesine getirmiş durumdayız. Diğer bir husus olarak eğitimin içeriği ile ilgili sıkıntıları gidermemiz gerekiyor. Burada da uluslararası örgütler bizi iki eleştiri ile karşı karşıya bırakıyorlardı. Diyorlardı ki 'sizin müfredatınız 1980'li yıllardaki gibi yoğun bir biçimde bilgi yüklemek için kurgulanmış'. Bu bizim için eleştiri. İkinci eleştiri ise 'Bilgiye erişimin kısıtlı olduğu zamanlarda, bilgiye erişmenin yegane kaynağı okul olduğu dönemlere uygun bir müfredatınız var. Dolayısıyla siz bu çocukların bilgiye erişmede yaşadıkları kolaylıkların farkında değilsiniz sanırım' deniliyordu. Dolayısıyla biz iki hususu büyük oranda içeren değişiklikler yaptık geçtiğimiz mayıs ayında. Eğitim öğretim sürecinin mantığını bilgiyi edinmek değil, edinilen bilginin beceriye dönüşmek olarak kurgulanan çağdaş eğitim anlayışıyla bağdaşır bir hale getirdik, müfredatımızı buna göre revize ettik.

"Müfredatımızı sadeleştirdik"

Yine aynı raporlarda eleştirilen önemli değişiklikten biri, yoğun bilgi yükü vardı. Bunu da paketimizi yüzde 35 oranında sadeleştirerek, çocuklarımızın üzerinden aşırı bilgi verme mantığıyla kurgulanan eğitim yükünü kaldırmış olduk."