Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu - Son Dakika
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Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu

07.03.2022 10:42
Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu

Sivas Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Cami Gençlik Buluşmaları kapsamında Yıldız Evler Camii'nde program düzenlendi.

Sivas Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Cami Gençlik Buluşmaları kapsamında Yıldız Evler Camii'nde program düzenlendi.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan; gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda namaz öncesi sohbet verdi.

İnsan hayatında gençlik dönemine dikkat çeken Pehlivan; "Gençlik dönemi insanın en değerli günleridir. Gençlik döneminde tarihimize damga vurmuş Fatih Sultan Mehmet gibi, İslam ile şereflenmiş Musab Bin Umeyr gibi şahsiyetlerden örnek alarak hedefler seçmemiz gerekiyor" dedi.

Dünya ve ahiret mutluluğu için Kur'an-ı Kerim ve sünnetin öneminden bahseden Pehlivan; gençlere derslerinde başarılar diledi.

Program, İl Müftü Yardımcı Muttalip Karataş'ın duasının ardından gençlere yapılan ikram ile son buldu. - SİVAS

Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu
Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu
Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu

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Sivas Müftülüğü, gençlik, Müftü, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müftü Pehlivan, gençlerle camide buluştu - Son Dakika


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