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Muğla 2025'e yeni yıl festivali ile merhaba dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2025 yılını Kent Meydanı'nda düzenlemiş olduğu Yeni Yıl Festivali ile kutladı

MUĞLA - Vatandaşların yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemelerle donatılan, farklı müzik gruplarına ev sahipliği yapan Menteşe Kent Meydanı'nda 2025 yılı büyük bir coşkuyla karşılandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve özel şirket tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Muğla Yeni Yıl Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri, çeşitli süslemeler yer aldı.

Yeni yıl etkinliğine katılan üniversite öğrencisi Nilda Ceren, "Bence çok güzel. Öğrenciler için çok güzel bir etkinlik. Öğrenciler eğlenme şansı buldu. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle konserlerin etkinliklerin devamının gelmesini bekliyoruz" dedi.

Tunu Kılınçarslan, "Buradaki etkinlik gerçekten çok güzel. Muğla'mız için böyle bir güzel etkinlik düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta 2024'ü acısıyla, tatlısıyla geride bıraktıklarını söyledi ve yeni yılın mutluluğun, sevginin, umudun yılı olmasını diledi. Başkan Aras; "2025 Muğlalı hemşehrilerimiz, ülkemiz ve dünya için çok güzel bir yıl olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış içerisinde, sevgi ve aşk dolu bir yıl diliyorum ben Muğla'mıza. Herkes mutlu olsun istiyorum. Hedefimiz mutlu bir Muğla aslında. Attığımız her adımda bunu hedefliyoruz" dedi.