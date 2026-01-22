Başkan Aras Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisini ağırladı - Son Dakika
Başkan Aras Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisini ağırladı

22.01.2026 20:39  Güncelleme: 20:42
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ile çeşitli işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberinde bulunan heyeti ağırladı.

Başkan Aras görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Yönetimi olarak, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve heyetini belediyemizde ağırlamaktan, büyük bir mutluluk duyduk. Belçika Krallığı Büyükelçiliği Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Sayın Guillaume Chouqet, Ticaret ve Yatırım Ataşesi Sayın Peter Verplanecken, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Sayın Onursal Özatacan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Bülent Karakuş ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Koray Özcan'ın katılımları eşliğinde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; karşılıklı işbirliğimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için yapmakta olduğumuz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bizleri mutlu eden değerli ziyaretleri için, Sayın Büyükelçi Hendrik Van de Velde ve heyetine teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Belçika, Ankara

