Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek miktarını arttırdı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan maddi destek miktarını yüzde 110 arttırdıklarını söyledi.

Halk Karttan 3 bin 117 aile yararlandı

Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen miktar ile temel ihtiyaçlarının karşılaması sağlanıyor. Büyükşehir uzman ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart, hizmetinden il genelinde 3 bin 177 aile yararlandı. Halk Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor. Proje ile 1-2 kişilik hanelere 340,00?, 3-4 kişilik hanelere 460,00?, 5 ve üzeri kişilik hanelere 580,00? ödeme yapılırken artışın ardından 1-2 kişilik hanelere 750,00?, 3-4 kişilik hanelere 1.000,00?, 5 ve üzeri kişilik hanelere 1.250,00? olacak şekilde Halk Kart tutarları güncellendi. Halk kartın yanı sıra diğer sosyal yardımlarla birlikte bugüne kadar vatandaşlara 36 Milyon 553 bin 788 TL sosyal yardım yapılırken, eğitim öğretim dönemi boyunca İlköğretim ve lise öğrencisi çocuğu olan ailelere çocuk başına ek beslenme yardımı ödemesi yapılmaya devam ediliyor.

Başkan Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Olarak Hayatın Her Alanında Vatandaşlarımıza Destek Vermeye Çalışacağız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetimler olarak hayatın her alanında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek için çalışacaklarını söyledi. Aras, "Gönül ister ki sosyal yardım diye bir kavram hiç olmasın. Ekonomik olarak her vatandaşımızın yüksek bir refah düzeyine ulaşsın ve huzur içinde yaşasın. Ancak şu şartlarda bu durum ülkemizde mümkün değil. Özellikle ekonomik olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak altyapı, yol, su gibi temel ihtiyaçların yanı sıra sağlık hizmetleri, tarım projeleri, maddi destekler gibi sosyal konularda da çalışmalar yapıyoruz ve bunu arttırarak sürdüreceğiz. Burada en önemli kıstasımız ise kimseyi rencide etmeden desteklerin sürdürülmesi konusunda hassas davranmak olacak" diye konuştu. - MUĞLA