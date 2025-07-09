Muğla\'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programa Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da katıldı.

Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişiminde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmetle, kahraman gazilerimiz ise minnetle anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek şehitler yad edildi.

Programın sonunda katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. Hem milli birlik ve beraberlik duygusunun hem de manevi değerlerin ön plana çıktığı etkinlik, duygusal anlara sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, etkinlikte yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı, karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdiği tarihi bir gündür. Bu topraklar uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA